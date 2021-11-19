Ексспівробітника Служби зовнішньої розвідки Зонтова підозрюють у заволодінні великою сумою, шляхом шахрайства, а також – у підбурюванні до хабарництва.

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Матеріали справи відкрили підозрюваним та їхнім захисникам для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт скерують до Вищого антикорупційного суду, аби розглянути по суті.

Що відомо про справу брата Вовка

У квітні 2021 року НАБУ затримало адвокатів Юрія Донця та Юрія Зонтова на отриманні хабаря, розміром 100 тисяч доларів. За цю суму підозрюваний обіцяв через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів про позитивне рішення у певній справі.

Після затримання обшукали квартиру у Києві на вулиці Джона Маккейна. Там виявили ледь не склад готівки: понад 3 мільйони доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень та 100 шекелів. Крім грошей, знайшли антикваріат та документи очільника ОАСК та його родича.

Власницею квартири нібито є жінка на ім'я Юлія Пхайко. Вона розповіла, що мала з братами дружні стосунки. У 2018 році вони попросили її оформити на себе помешкання, та погодилась.

Слідчі переконані, що експосадовець є фактичним власником квартири. Проте знайдене там не було зазначене в його декларації за 2020 рік.

Текст з поста САП:

Завершено розслідування у справі стосовно двох адвокатів, викритих на спробі підкупу суддів ОАСК

18 листопада 2021 року прокурорами САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно адвоката – колишнього співробітника Служби зовнішньої розвідки України та його спільника, який також здійснює адвокатську діяльність, які підозрюються у заволодінні шахрайським шляхом грошовими коштами в особливо великому розмірі, а також підбурюванні до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди суддям ОАСК.

Вказаних осіб було викрито детективами НАБУ у квітні 2021 року на підбурюванні представника юридичної особи надати 100 тис. доларів США неправомірної вигоди судді ОАСК.

Під час проведення обшуків у помешканні, де було виявлено неправомірну вигоду, правоохоронці також виявили грошові кошти, сума яких в перерахунку на гривні, сягає понад 135 млн гривень.

В ході досудового розслідування, прокурорами САП та детективами НАБУ зібрано достатньо доказів, які свідчать, про шахрайські дії вказаних осіб, а також про те, що фактичним власником вищезгаданого помешкання є саме колишній співробітник Служби зовнішньої розвідки України, проте ані вилучені кошти, ані помешкання в декларації службовця за 2020 рік зазначені не були.

Дії адвокатів кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України. Колишньому співробітнику Служби зовнішньої розвідки України додатково інкриміновано ч. 2 ст. 366-2 КК України.

На сьогодні матеріали кримінального провадження відкрито підозрюваним та їхнім захисникам для ознайомлення. Після ознайомлення обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Разом з тим повідомляємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.