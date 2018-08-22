Браузер Google Chrome изменит внешний вид

Один из самых популярных браузеров в мире Google Chrome вскоре изменит свой дизайн. Обновленную версию браузера должны показать во время презентации 4 сентября.

Об этом сообщает издание The Verge.

В Google сообщили, что внешний вид браузера изменится на всех платформах, произойдет это в рамках обновления Chrome 69. Также в компании добавили, что новый дизайн на компьютерах получит больше белых тонов.

Читайте также: В Google Chrome для Android появится новая интересная функция

Что касается мобильной версии, то она существенно изменится для устройств на iOS. В мобильных устройствах Apple Google элементы управления будут перемещены в нижнюю часть экрана, что должно упростить его использование одной рукой.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно