В бразильском городке Саудадес 18-летний парень с мачете совершил нападение на детский сад. В результате погибли 5 человек, среди которых 3 – дети.

По словам правоохранителей, примерно в 10:35 4 мая 18-летний парень с мачете зашел в детский сад.

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В Бразилии парень напал на детсад

Сперва нападавший атаковал воспитательницу, которая стояла у входа в заведение. Впоследствии он зашел в одну из комнат, где напал на детей.

Во время инцидента в дошкольном учебном заведении находились несколько десятков воспитанников. Воспитатели сумели сбежать с большинством в пеленальную комнату.

Погибли 5 человек

В результате нападения погибли 5 человек, среди жертв – 3 маленьких детей, которым было менее 2 лет и 2 сотрудников учреждения. Кроме того, еще один ребенок получил легкие травмы.

После атаки злоумышленник направил оружие на себя. Сейчас он в критическом состоянии находится в больнице.

Рассказы очевидцев

ВВС пишет, что очевидица Алин Биазебетти рассказала об услышанных криках о помощи.

Я вышла на улицу и увидела, что мои коллеги зовут на помощь: пожалуйста, вызовите полицию, вошел вооруженный юноша и убивает детей,

– отметила женщина.

В штате Санта-Катарина, где произошла трагедия, объявили 3-дневный траур.

Обратите внимание! Нападения на учебные заведения в Бразилии фиксировали и раньше, однако до сих пор они были нацелены на детей старшего возраста. В марте 2019 года 2 молодых людей убили 5 учеников, администратора и учителя в школе близ Сан-Паулу.

В городке Саудадес парень с мачете напал на детсад: смотрите карту