В Бразилии парень с мачете напал на детсад: убил 3 детей и 2 взрослых
В бразильском городке Саудадес 18-летний парень с мачете совершил нападение на детский сад. В результате погибли 5 человек, среди которых 3 – дети.
Источник:DW
По словам правоохранителей, примерно в 10:35 4 мая 18-летний парень с мачете зашел в детский сад.
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В Бразилии парень напал на детсад
Сперва нападавший атаковал воспитательницу, которая стояла у входа в заведение. Впоследствии он зашел в одну из комнат, где напал на детей.
Во время инцидента в дошкольном учебном заведении находились несколько десятков воспитанников. Воспитатели сумели сбежать с большинством в пеленальную комнату.
Погибли 5 человек
В результате нападения погибли 5 человек, среди жертв – 3 маленьких детей, которым было менее 2 лет и 2 сотрудников учреждения. Кроме того, еще один ребенок получил легкие травмы.
После атаки злоумышленник направил оружие на себя. Сейчас он в критическом состоянии находится в больнице.
Рассказы очевидцев
ВВС пишет, что очевидица Алин Биазебетти рассказала об услышанных криках о помощи.
Я вышла на улицу и увидела, что мои коллеги зовут на помощь: пожалуйста, вызовите полицию, вошел вооруженный юноша и убивает детей,
– отметила женщина.
В штате Санта-Катарина, где произошла трагедия, объявили 3-дневный траур.
В городке Саудадес парень с мачете напал на детсад: смотрите карту
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