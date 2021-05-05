У бразильському містечку Саудадес 18-річний хлопець із мачете здійснив напад на дитячий садок. У результаті загинули 5 людей, серед яких 3 – діти.

За словами правоохоронців, приблизно о 10:35 4 травня 18-річний хлопець з мачете зайшов у дитячий садок.

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У Бразилії хлопець напав на дитсадок

Спершу нападник атакував виховательку, яка стояла біля входу до закладу. Згодом він зайшов до однієї з кімнат, де напав на дітей.

Під час інциденту у дошкільному навчальному закладі перебували кілька десятків вихованців. Вихователі зуміли втекти з більшістю у пеленальну кімнату.

Загинули 5 людей

У результаті нападу загинули 5 людей, серед жертв – 3 маленьких дітей, яким було менше ніж 2 роки, і 2 співробітників установи. Крім того, ще одна дитина отримала легкі травми.

Після атаки зловмисник направив зброю на себе. Наразі він у критичному стані перебуває у лікарні.

Розповіді очевидиці

ВВС пише, що очевидиця Алін Біазебетті розповіла про почуті крики про допомогу.

Я вийшла на вулицю і побачила, що мої колеги кличуть на допомогу: будь ласка, викличте поліцію, увійшов озброєний хлопець і вбиває дітей,

– зазначила жінка.

У штаті Санта-Катаріна, де сталася трагедія, оголосили 3-денний траур.

Зверніть увагу! Напади на навчальні заклади у Бразилії фіксували й раніше, однак досі вони були націлені на дітей старшого віку. У березні 2019 року 2 молодих людей убили 5 учня адміністратора і вчителя в школі поблизу Сан-Паулу.

У містечку Саудадес хлопець із мачете напав на дитсадок: дивіться карту