Вблизи здания конгресса в Бразилии 22 июня состоялась акция, на которой коренные жители протестовали против закона, который ограничивает их права на землю.

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Полиция со слезоточивым газом разогнала протест

Правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. В толпе были дети и старики. В результате разгона они бежали в укрытие, кашляя, пробирались сквозь облака газа.

В то же время глава комитета и сторонник президента Жаира Болсонару Биа Кичис, сообщил в сети, что протестующие "атаковали камеру" и ранили 3 полицейских стрелами. Кроме того, провластное издание заявило, что одному правоохранителю понадобилась медицинская помощь.

Детали закона, против которого протестовали бразильцы