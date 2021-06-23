Вблизи здания конгресса в Бразилии 22 июня состоялась акция, на которой коренные жители протестовали против закона, который ограничивает их права на землю.
Читайте также Бразильцы вышли из джунглей: как президент Аргентины оскорбил континент
Полиция со слезоточивым газом разогнала протест
Правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. В толпе были дети и старики. В результате разгона они бежали в укрытие, кашляя, пробирались сквозь облака газа.
В то же время глава комитета и сторонник президента Жаира Болсонару Биа Кичис, сообщил в сети, что протестующие "атаковали камеру" и ранили 3 полицейских стрелами. Кроме того, провластное издание заявило, что одному правоохранителю понадобилась медицинская помощь.
Детали закона, против которого протестовали бразильцы
- Закон, который поддержали в Конгрессе, направлен на ограничение прав коренных народов на землю, которая оставалась незанятой в 1988 году.
- Документ также предусматривает открытие охраняемых земель коренных народов для коммерческого сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых.
- Вождь племени Алмир Суруи считает, что закон является исторической неудачей и поощряет уничтожение прав первых народов Бразилии.