Запрос обсуждали на прошлой неделе во время встречи президента Бразилии с руководством вооруженных сил и министром обороны Жозе Мусиу.

К теме Концерн Rheinmetall готов передать Украине 139 танков Leopard разных модификаций, – СМИ

Бразилия не хочет "провоцировать россиян"

Тогдашний командующий бразильской армией Жулио Сезар де Арруда предлагал продать Германии боеприпасы при условии, что их не получит Украина.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва Лула заявил, что "не стоит провоцировать россиян" и отклонил запрос Германии.

Справка. Концерн Rhinemetall готов передать Киеву 88 танков и танки Leopard 1 после ремонта, однако главная проблема – дефицит снарядов. Бразилия – одна из немногих стран (вместе Чили, Греции и Турции), которая имеет на вооружении эти танки и боеприпасы.

Бразилия отказывается участвовать в санкциях против России и снабжать оружием

Хотя Бразилия и осудила в ООН полномасштабное вторжение России в Украину, по экономическим причинам сохраняет позицию нейтралитета и отказывается принимать участие в санкциях против России и Путина.

Издание Folha de S.Paulo отметило, что в 2022 году Берлин уже просил Бразилию передать снаряды для зенитных ракетных комплексов Gepard, которые Украина использует в войне против России, и тоже безрезультатно.



Характеристики немецких танков Leopard / Инфографика 24 Канала