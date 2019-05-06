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      Бренд Украины презентовали на международной конференции в Швеции

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      Бренд Ukraine NOW презентовали в Швеции
      Бренд Ukraine NOW презентовали в Швеции / Фото из открытых источников

      Министерство информационной политики Украины презентовало единый бренд Украины Ukraine NOW в Стокгольме в рамках международной конференции "Публичная дипломатия во времена конфликтов: Скандинавские, Балтийские и Восточноевропейские перспективы".

       

      Отмечается, что участие в мероприятии принял государственный секретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко. Именно он проводил презентацию бренда Ukraine NOW участникам дискуссии "Брендирование во времена конфликтов" и рассказал о коммуникационных вызовах, которые стоят перед Украиной.

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      Украина стоит перед сложным вызовом – в рамках публичной дипломатии коммуницировать ситуацию войны с Россией, сильную армию, которая защищает Европу от агрессора. И одновременно – показать безопасную страну, где идут реформы, где права человека являются высшей ценностью. Правительство сегодня успешно реализует эти коммуникационные платформы, продвигая реформы в Украине,
      – отметил Биденко.

      В рамках дискуссии участники обсудили то, как социальные, этнические и военные конфликты влияют на практику брендинга, коммуникации и публичную дипломатию. Также был проведен анализ мест брендинга и имиджа государства в межгосударственных конфликтах и ​​практику использования СМИ в этих конфликтах.

      Україна, Швеція, бренд України
      Обсуждение во время панельной дискуссии // МИП

      Организатором конференции выступил университет Сьодертерна совместно со Шведским Институтом при поддержке Центра Балтийских и восточноевропейских исследований (CBEES), NordForsk и ReNEW.

      Україна, Швеція, Бренд України
      Дискуссия "Брендирование во времена конфликтов" // МИП

      Заметим, что 10 мая 2018 года правительство одобрило бренд Ukraine NOW, разработанный украинским агентством Banda в рамках работы комиссии по вопросам популяризации Украины при Министерстве информационной политики Украины.

      blog_ava
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      Теги: Министерство информационной политики Швеция Новости Украины Новости политики
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