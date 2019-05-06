Бренд України презентували на міжнародній конференції у Швеції
Міністерство інформаційної політики України презентувало єдиний бренд України Ukraine NOW у Стокгольмі в рамках міжнародної конференції "Публічна дипломатія в часи конфліктів: Скандинавські, Балтійські та Східноєвропейські перспективи".
Зазначається, що участь у заході взяв державний секретар Міністерства інформаційної політики України Артем Біденко. Саме він проводив презентацію бренду Ukraine NOW учасникам дискусії "Брендування в часи конфліктів" та розповів про комунікаційні виклики, які стоять перед Україною.
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Україна повстала перед складним викликом – в рамках публічної дипломатії комунікувати ситуацію війни з Росією, сильну армію, яка захищає Європу від агресора. І водночас – показати безпечну країну, де ідуть реформи, де права людини є найвищою цінністю. Уряд сьогодні успішно реалізовує ці комунікаційні платформи, просуваючи реформи в Україні,
– наголосив Біденко.
У рамках дискусії учасники обговорили те, як соціальні, етнічні та військові конфлікти впливають на практику брендингу, комунікації та публічну дипломатію. Також було проведено аналіз місць брендингу та іміджу держави у міждержавних конфліктах та практику використання ЗМІ у цих конфліктах.
Обговорення під час панельної дискусії // МІП
Організатором конференції виступив університет Сьодертерна спільно зі Шведським Інститутом за підтримки Центру Балтійських та Східноєвропейських досліджень (CBEES), NordForsk та ReNEW.
Дискусія "Брендування в часи конфліктів" // МІП
Зауважимо, що 10 травня 2018 року уряд схвалив бренд Ukraine NOW, розроблений українською агенцією Banda в рамках роботи комісії з питань популяризації України при Міністерстві інформаційної політики України.
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