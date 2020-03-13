Брифинг после комитета здоровья нации: видео

Под зданием Минздрава начался брифинг после комитета здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования по реформе медицины.

Отметим, что вход на заседание комитета по вопросам здоровья нации 13 марта ограничили и изменили время и место его проведения. Важно Минздрав представил законопроект о борьбе с коронавирусом: что он предусматривает Известно, что предварительно комитет планировал рассмотреть ряд вопросов: основные стратегические направления деятельности Минздрава на 2020 год;

проект постановления о недопущении уничтожения системы здравоохранения Украины;

ситуацию с распространением вируса COVID-19;

введение карантина на территории Украины. Брифинг после комитета здоровья нации: смотрите вдео