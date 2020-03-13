Брифинг после комитета здоровья нации: видео
Под зданием Минздрава начался брифинг после комитета здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования по реформе медицины.
Отметим, что вход на заседание комитета по вопросам здоровья нации 13 марта ограничили и изменили время и место его проведения.
Важно Минздрав представил законопроект о борьбе с коронавирусом: что он предусматривает
Известно, что предварительно комитет планировал рассмотреть ряд вопросов:
- основные стратегические направления деятельности Минздрава на 2020 год;
- проект постановления о недопущении уничтожения системы здравоохранения Украины;
- ситуацию с распространением вируса COVID-19;
- введение карантина на территории Украины.
Брифинг после комитета здоровья нации: смотрите вдео
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