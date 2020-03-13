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      Брифинг после комитета здоровья нации: видео

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      Под зданием Минздрава начался брифинг после комитета здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования по реформе медицины.

      Отметим, что вход на заседание комитета по вопросам здоровья нации 13 марта ограничили и изменили время и место его проведения.

      Важно Минздрав представил законопроект о борьбе с коронавирусом: что он предусматривает

      Известно, что предварительно комитет планировал рассмотреть ряд вопросов:

      • основные стратегические направления деятельности Минздрава на 2020 год;
      • проект постановления о недопущении уничтожения системы здравоохранения Украины;
      • ситуацию с распространением вируса COVID-19;
      • введение карантина на территории Украины.

      Брифинг после комитета здоровья нации: смотрите вдео

       

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      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины
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