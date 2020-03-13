Брифінг після комітету здоров'я нації: відео

Під будівлею МОЗ розпочався брифінг після комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування щодо реформи медицини.

Зазначимо, що вхід на засідання комітету обмежили й змінили час та місце його проведення. Важливо МОЗ представило законопроєкт про боротьбу з коронавірусом: що він передбачає Відомо, що комітет планував розглянути низку питань: основні стратегічні напрями діяльності МОЗ на 2020 рік;

проєкт постанови щодо недопущення знищення системи охорони здоров'я України;

ситуацію із розповсюдженням вірусу COVID-19;

запровадження карантину на території України. Брифінг після комітету здоров'я нації: дивіться вдео