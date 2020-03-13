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      Брифінг після комітету здоров'я нації: відео

      - Читать новость на русском
      Засідання комітету відбулося 13 березня / Фейсбук-сторінка комітету

      Під будівлею МОЗ розпочався брифінг після комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування щодо реформи медицини.

      Зазначимо, що вхід на засідання комітету обмежили й змінили час та місце його проведення.

      Важливо МОЗ представило законопроєкт про боротьбу з коронавірусом: що він передбачає

      Відомо, що комітет планував розглянути низку питань:

      • основні стратегічні напрями діяльності МОЗ на 2020 рік;
      • проєкт постанови щодо недопущення знищення системи охорони здоров'я України;
      • ситуацію із розповсюдженням вірусу COVID-19;
      • запровадження карантину на території України.

      Брифінг після комітету здоров'я нації: дивіться вдео

       

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Міністерство охорони здоров’я Здоров'я Новини Здоров'я Новини України
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