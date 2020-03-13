Брифінг після комітету здоров'я нації: відео
Під будівлею МОЗ розпочався брифінг після комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування щодо реформи медицини.
Зазначимо, що вхід на засідання комітету обмежили й змінили час та місце його проведення.
Важливо МОЗ представило законопроєкт про боротьбу з коронавірусом: що він передбачає
Відомо, що комітет планував розглянути низку питань:
- основні стратегічні напрями діяльності МОЗ на 2020 рік;
- проєкт постанови щодо недопущення знищення системи охорони здоров'я України;
- ситуацію із розповсюдженням вірусу COVID-19;
- запровадження карантину на території України.
Брифінг після комітету здоров'я нації: дивіться вдео
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