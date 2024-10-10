Соответствующие кадры французский лидер показал на своей странице в соцсети Х накануне, 9 октября. В то же время с ним и бойцами встретился министр обороны Украины Рустем Умеров.

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Украинские бойцы проходят обучение во Франции

В восточном регионе Франции, Гранд-Эст, сейчас обучают украинскую бригаду Анны Киевской. По словам Макрона, там находится более 2 тысяч наших бойцов. Он отметил, что я бригада будет обучена и оснащена благодаря солидарности Франции.

Я взял на себя это обязательство: сейчас наши военные обучают 2300 украинских солдат в Гранд-Эсте, с оборудованием, которое они будут использовать во время миссий,

– говорится в сообщении французского лидера.

Также Макрон показал кадры с тренировок наших защитников.

С президентом Франции и воинами украинской бригады встретился Рустем Умеров. Там заслушали доклад руководства учебного центра. Также украинский министр рассказал о военной помощи для украинской бригады.

"Франция предоставит этой бригаде значительную поддержку: передаст БТР, самоходные артиллерийские установки, грузовики, системы ситуационной осведомленности и другое необходимое оборудование. Благодаря этой помощи подразделение будет полностью оснащено для выполнения боевых задач", – говорит глава оборонного ведомства.

Министр обороны Украины встретился с Макроном и украинскими бойцами во Франции / Фото Рустема Умерова