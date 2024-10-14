Это, свою очередь, поможет в более эффективном отражении атак врага. Об этом сообщили в бригаде "Азов".
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Почему инициатива "Струм" важна для "Азова"
В бригаде "Азов" объяснили, что инициатива "Струм" поможет бесперебойно обеспечивать финансированием военных на линии боевого соприкосновения.
Эта инициатива позволит бойцам "Азова":
- Планировать свои действия на фронте заранее, ведь отсутствие недостатков того или иного оборудования позволяет подразделениям "Азова" увереннее планировать дальнейшие шаги;
- Обеспечивать оперативную поддержку воинов в важнейшие моменты, без запуска сборов и ожидания их завершения;
- Сконцентрироваться на главном – уничтожении врага на линии фронта.
Все средства, которые удастся собрать в рамках этой инициативы, пойдут на снаряжение для военных, автотранспорт, беспилотные аппараты, оптику, электронику и средства связи.
Как можно стать частью новой инициативы бригады
В бригаде "Азов" рассказали, что для того, чтобы стать частью новой инициативы "Струм" нужно:
- Определить сумму для доната, регулярной помощи, которая станет ежемесячным перечислением на нужды "Азова".
- Указать контактные данные и реквизиты. После подтверждения гражданин становится частью единой сети, усиливая бригаду регулярным взносом;
Военные отметили, что сумму и частоту платежей можно изменить когда угодно. Это же касается и временной или полной отмены подписки. Все перечисленные опции доступны в личном кабинете.
В "Азове" также призвали рассказать друзьям о "Струм" с помощью реферальной программы. Ведь каждый привлеченный донор – это усиление возможностей бригады.