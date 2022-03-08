Бойцы отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" нанесли поражение российским военным в Харьковской области.
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Поэтому легендарная Днепровская бригада не перестает нас радовать своими победами.
После боя украинские военные завладели разнообразными образцами военной техники армии России.
"Тяжелые времена переживает Украина. Но у врага – российского оккупанта – они еще хуже. Они борются в чужой стране за небольшую доплату без возможности отказаться. Тогда им грозит уголовное дело за дезертирство. А мы всей страной в единстве защищаем свое", – говорится в публикации бригады.
Бригада "Холодный Яр" разбила военных России на Харьковщине / Фото ОБ
Военные собрали хорошие "трофеи" / Фото ОБ
Оккупанты потерпели поражение / Фото ОБ
Потери агрессора / Фото ОБ
Военные разбили россиян / Фото ОБ
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