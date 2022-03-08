Так, бійці окремої механізованої бригади "Холодний Яр" завдали поразки російським окупантам.

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Тож легендарна дніпровська бригада не перестає нас тішити своїми перемогами.

Після бою українські військові заволоділи різноманітними зразками військової техніки армії Росії.

"Важкі часи переживає Україна. Але у ворога – російського окупанта – вони ще гірші. Вони борються у чужій країні за невелику доплату без можливості відмовитись. Тоді їм загрожує кримінальна справа за дезертирство. А ми всією країною у єдності захищаємо своє", – мовиться у публікації бригади.



Бригада "Холодний Яр" розбила військових Росії на Харківщині / Фото ОБ



Військові зібрали хороші "трофеї" / Фото ОБ



Окупанти зазнали поразки / Фото ОБ



Втрати агресора / Фото ОБ



Військові розбили росіян / Фото ОБ

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