24 каналу вдалось потрапити у музей та зафіксувати жахливі наслідки обстрілу. Як відомо, Росія завдала 2 потужні ракетні удари поруч з музеєм, однак через вибухову хвилю в будівлі вибило всі вікна.

До слова Згоріли роботи Марії Примаченко: росіяни спалили музей в Іванкові

Температурний режим в приміщені порушений, тому працівники музею терміново ховають картини у безпечне місце.



Наслідки ракетного удару / Фото 24 каналу



Вибухова хвиля вибила вікна у будівлі / Фото 24 каналу

По виставкових залах багато розбитого скла, а кабінет директорки просто перетворився в руїну.



Приміщення Харківського художнього музею після ракетного удару / Фото 24 каналу

Музей зберігає в собі 25 тисяч легендарних картин і скульптур. Зокрема найславетнішу роботу художника Іллі Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султану", а також роботи німецького митця Альбрехта Дюрера.

Керівництво просто шоковане діями російських окупантів, адже вони нищать роботи й своїх російських митців, які зберігаються в музеї.

Наслідки ракетного удару в Харківському художньому музеї: дивіться відео 24 каналу

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!