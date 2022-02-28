Відповідна інформація з'явилась у фейсбуці дослідниці та блогерки Устини Стефанчук. Вона зазначила, що знищення культурних цінностей у росіян в крові.

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"Своєї культури не маєте, а те, що маєте не цінуєте і чужі нищите. Хоча, що дивуватися, у вас руйнування в крові, вся ваша історія – це історія грабунку і терору", – звернулася дослідниця до росіян.

Що відомо про спалений музей

Історико-краєзнавчий музей заснували та відкрили ще 21 лютого 1981 року. Він перебував на археологічній пам'ятці, де в Х – ХІІІ століттях було давньоруське городище.

Гордістю музею була саме виставка картин першої величини Марії Овксентіївни Приймаченко, жительки Іванківського району села Болотня.

Окупанти намагаються знищити українську культуру, але не розуміють, що українців не здолати знищенням історичних речей.

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