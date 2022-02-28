Соответствующая информация появилась в фейсбуке исследовательницы и блогерши Устины Стефанчук. Она отметила, что уничтожение культурных ценностей у россиян в крови.

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"Своей культуры нет, а то, что имеете не цените и чужое уничтожайте. Хотя, что удивляться, у вас разрушения в крови, вся ваша история – это история грабежа и террора", – обратилась исследовательница к россиянам.

Что известно о сожженном музее

Историко-краеведческий музей был основан и открыт 21 февраля 1981 года. Он находился на археологическом памятнике, где в Х – XIII веках было древнерусское городище.

Гордостью музея была именно выставка картин первой величины Марии Оксентьевны Приймаченко, жительницы Иванковского района села Болотня.

Оккупанты пытаются уничтожить украинскую культуру, но не понимают, что украинцев не одолеть уничтожением исторических вещей.

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