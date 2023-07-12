Детали Джепко рассказал в эксклюзивном интервью 24 Канала. Он отметил, что "Лють" имела невероятную пиар-кампанию. Герою понравился слоган: "Преврати свою лють в оружие". Джепко подчеркнул, что люти этой было очень много.

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Тогда Джепко подумал: почему нет, это очень круто. Кроме того, к "Люте" присоединились немало людей из окружения героя. Джепко сначала консультировался с ними, а затем консультировался в ЦНАПах с представителями.

Все поведали, мне все понравилось. То есть они рассказывали все так, как есть. Они сразу сказали, что ты должен понимать, что ты – штурмовая бригада. То есть сидеть в штабе и курить условно бамбук, ну, тебя не получится, чувак,

– говорится в сообщении.

Джепко подчеркнул, что ему все рассказали на понятном языке. Все рассказали честно. Джепко добавляет, что ни разу не пожалел о своем решении.

Что известно о бригаде "Лют"

"Лють" вошла в историю Украины как военизированное подразделение полиции нового образца. В настоящее время бригада "Лють" – это:

два штурмовых полка,

батальон особого назначения,

артиллерийский полк,

рота специальных операций.

Джепко подчеркнул, что "Лють" – симбиоз людей, которые уже воевали. Сейчас они хотят уничтожать врага и освобождать от него украинские города и села.