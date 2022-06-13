Бригада тактической авиации Василькова показала, как украинские пилоты умело работают на многоцелевых истребителях МиГ-29. Для этого военные опубликовали мощное видео с вертолета.
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Что известно о МиГ-29
Этот истребляющий находится на вооружении Украины с 1983 года. С тех пор специалисты произвели множество модификаций МиГ-29. Известно, что его длина составляет 17,3 метра, а высота – 4,3 метра. Пустой вертолет весит 10,9 тысячи килограммов, а со снаряжением – более 15,1 килограмма. Вражеские позиции он поражает авиационными пушками ГШ-301.
Смотрите увлекательное видео, как украинские пилоты используют истребитель на войне:
Как ВСУ уничтожают оккупантов
Российская армия терпит в Украине колоссальные потери. Чтобы лечить раненых военных, оккупантам даже пришлось развернуть новый полевой госпиталь в Белгородской области. Только за минувшие сутки, 12 июня, ВСУ ликвидировали 150 вражеских бойцов и большое количество техники. Больше потерь войско захватчиков понесло на Бахмутском направлении, ведь там наши защитники отразили их наступление.
Общие потери врага за все время войны составляют:
- личного состава – около 32 300 солдат,
- танков – 1 432 единицы,
- боевых бронированных машин – 3 492 единиц,
- артиллерийских систем – 718 единиц,
- РСЗО – 226 единиц,
- средств ПВО – 97 единиц,
- самолетов – 213 единиц,
- вертолетов – 178 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 единиц,
- крылатых ракет – 125,
- кораблей и катеров – 13 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 460 единиц,
- специальной техники – 54 единицы.
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