Бригада тактической авиации Василькова показала, как украинские пилоты умело работают на многоцелевых истребителях МиГ-29. Для этого военные опубликовали мощное видео с вертолета.

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Что известно о МиГ-29

Этот истребляющий находится на вооружении Украины с 1983 года. С тех пор специалисты произвели множество модификаций МиГ-29. Известно, что его длина составляет 17,3 метра, а высота – 4,3 метра. Пустой вертолет весит 10,9 тысячи килограммов, а со снаряжением – более 15,1 килограмма. Вражеские позиции он поражает авиационными пушками ГШ-301.

Смотрите увлекательное видео, как украинские пилоты используют истребитель на войне:

Как ВСУ уничтожают оккупантов

Российская армия терпит в Украине колоссальные потери. Чтобы лечить раненых военных, оккупантам даже пришлось развернуть новый полевой госпиталь в Белгородской области. Только за минувшие сутки, 12 июня, ВСУ ликвидировали 150 вражеских бойцов и большое количество техники. Больше потерь войско захватчиков понесло на Бахмутском направлении, ведь там наши защитники отразили их наступление.

Общие потери врага за все время войны составляют:

  • личного состава – около 32 300 солдат,
  • танков – 1 432 единицы,
  • боевых бронированных машин – 3 492 единиц,
  • артиллерийских систем – 718 единиц,
  • РСЗО – 226 единиц,
  • средств ПВО – 97 единиц,
  • самолетов – 213 единиц,
  • вертолетов – 178 единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 единиц,
  • крылатых ракет – 125,
  • кораблей и катеров – 13 единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 460 единиц,
  • специальной техники – 54 единицы.

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