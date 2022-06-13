Бригада тактичної авіації Василькова показала, як українські пілоти вправно працюють на багатоцільових винищувачах МіГ-29. Для цього військові опублікували потужне відео з гелікоптера.

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Що відомо про МіГ-29

Цей винищував перебуває на озброєнні України з 1983 року. З того часу фахівці зробили безліч модифікацій МіГ-29. Відомо, що його довжина становить 17,3 метра, а висота – 4,3 метра. Порожній гелікоптер важить 10,9 тисячі кілограмів, а зі спорядженням – понад 15,1 кілограма. Ворожі позиції він вражає авіаційними гарматами ГШ-301.

Дивіться захопливе відео, як українські пілоти використовують винищувач на війні:

Як ЗСУ нищать окупантів

Російська армія зазнає в Україні колосальних втрат. Щоб лікувати поранених військових, окупантам навіть довелося розгорнути новий польовий госпіталь у Бєлгородській області. Лише за минулу добу, 12 червня, ЗСУ ліквідували 150 ворожих бійців та велику кількість техніки. Найбільше втрат військо загарбників зазнало на Бахмутському напрямку, адже там наші захисники відбили їхній наступ.

Загальні втрати ворога за весь час війни становлять:

особового складу – близько 32 300 солдатів,

танків – 1 432 одиниці,

бойових броньованих машин – 3 492 одиниць,

артилерійських систем – 718 одиниць,

РСЗВ – 226 одиниць,

засобів ППО – 97 одиниць,

літаків – 213 одиниць,

гелікоптерів – 178 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 585 одиниць,

крилатих ракет – 125,

кораблів та катерів – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 460 одиниць,

спеціальної техніки – 54 одиниці.

До теми Львівські десантники знищили 2 БМП ворога і сховище боєприпасів – атака росіян зупинилася

Зверніть увагу! Українські військові ефективно використовують авіацію проти ворога. 9 червня вони атакували російські позиції в 5 населених пунктах окупованої Херсонської області. Під удар потрапили польові склади, понтонна переправа, опорний пункт та місцях скупчення техніки й особового складу.

До теми дивіться відео про ситуацію на Луганському напрямку: