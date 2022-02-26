Сообщать о подозрительных лицах можно с помощью смс или звонка по номеру 0677679104.
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О каких лицах сообщать
В бригаде отметили, что стоит сразу сообщать, если на улицах Одессы вы заметите:
- подозрительных людей с оружием в гражданской одежде,
- людей с признаками принадлежности к вражеским силам,
- людей, ведущих наблюдение за военными объектами или подразделениями Вооруженных Сил,
- наносят маркировку на дороги и размещают подозрительные предметы.
"Защитим наш город вместе!" – добавляют военные.
Ранее в городе Черноморск Одесской области задержали пророссийского диверсанта. Он рисовал специальные метки для координации обстрелов.
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