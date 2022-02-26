Государство-агрессор получает в Украине отпор как от бойцов Вооруженных сил, так и от местного населения. России каждый раз доказывают, что она – враг.

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Люди забросали российский БТР "коктейлями Молотова"

О том, как местное население в Харькове уничтожило технику противника, в сети написал журналист Андрей Цаплиенко.

Респект и уважение зятю. Новая Водолага. Местные забросали БТР оккупантов "коктейлями Молотова",

– отметил он.

Цаплиенко добавил: "Кто сказал, что Харьковщина ватная?".

Как сделать "коктейль Молотова": рецепт

В Министерстве внутренних дел рассказали, как сделать "коктейль Молотова". Горючая смесь: 2/3 бензин, 1/3 смазка. Добавки: серебрянка – повышает температуру горения, пенопласт как прилипатель, его лучше растворять в ацетоне, затем вливать в бутылку. Фитиль: 50 сантиметров ткани (хлопок!), ее надо плотно утрамбовать в горловину плашки, чтобы коктейль не разлился.

Как заполнять: 2/3 горючая смесь, 1/3 оставляем для испарения.

Жители Харьковщины сожгли вражеский БТР: смотрите видео

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