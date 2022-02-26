Об этом сообщил заместитель изюмского городского головы Владимир Мацокин, а также председатель Изюмской РГА Степан Масельский. Больше деталей пока неизвестно.
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Харьков ведет бои с оккупантами
Сам Харьков уже в течение 3 суток обороняется от оккупантов. Город активно обстреливают, россияне не обходят и жилые дома. Танки противника вошли в город, но их уничтожили.
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