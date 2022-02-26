Про це повідомив заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін, а також голова Ізюмської РДА Степан Масельський. Більше деталей наразі невідомо.

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Харків веде бої з окупантами

Зазначимо, що сам Харків вже протягом 3 діб обороняється від окупантів. Місто активно обстрілюють, росіяни не оминають і житлових будинків. Танки противника увійшли в місто, проте їх знищили.

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