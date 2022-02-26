Держава-агресорка отримує в Україні відсіч як від бійців Збройних сил, так і від місцевого населення. Росії щоразу доказують, що вона – ворог.

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Люди закидали російський БТР "коктейлями Молотова"

Про те, як місцеве населення у Харкові знищило техніку противника, у мережі написав журналіст Андрій Цаплієнко.

Респект і уваженіє зятю. Нова Водолага. Місцеві закидали БТР окупантів "коктейлями Молотова",

– зазначив він.

Цаплієнко додав: "хто сказав, що Харківщина ватна?".

Як зробити "коктейль Молотова": рецепт

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, як зробити "коктейль Молотова". Горюча суміш: 2/3 бензин, 1/3 мастило. Добавки: серебрянка – підвищує температуру горіння, пінопласт як прилипач, його краще розчиняти в ацетоні, потім вливати в пляшку. Гніт: 50 сантиметрів тканини (бавовна!), її треба щільно втрамбувати у горловину плашки, щоб коктейль не розлився.

Як заповнювати: 2/3 горюча суміш, 1/3 залишаємо для випаровування.

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