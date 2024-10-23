Министерство иностранных дел прокомментировало пункт 36 итоговой декларации саммита БРИКС в Казани. Об этом сообщили на официальном сайте МИД Украины.

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О чем итоговая декларация БРИКС

Участники саммита лишь упомянули о собственных национальных позициях по ситуации в Украине и о приверженности целям и принципам устава ООН. Также о том, что стремятся к мирному урегулированию конфликта и дипломатии.

Считаем, что этот текст фактически свидетельствует, что России не удалось "экспортировать" участникам саммита БРИКС свои неоимпериалистические взгляды на изменение мирового правопорядка и глобальной архитектуры безопасности из-за агрессии против Украины,

– говорят в МИД Украины.

По результатам итоговой декларации саммита, мировое большинство остается на стороне Украины и стремится к установлению справедливого мира.

В декларации говорится о необходимости "решения конфликта" путем переговоров и дипломатии. Также отмечается о посредничестве по мирному урегулированию. Вероятно, речь идет о китайско-бразильской мирной инициативе.