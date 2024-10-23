Ранее сами россияне заявляли, что в саммите примут участие представители 32 стран. Основные заявления из декларации по результатам саммита публикует ряд российских СМИ, передает 24 Канал.

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О чем говорится в итоговой декларации БРИКС

В декларации говорится о необходимости "решения конфликта" – как россияне традиционно называют войну – путем переговоров и дипломатии.

Также якобы "с удовольствием отмечаются предложения" о посредничестве по мирному урегулированию. Вероятно, речь идет о китайско-бразильской мирной инициативе.

Мы напоминаем о национальных позициях в отношении ситуации в Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии,

– говорится в тексте.

Стоит отметить, что в России ранее заявляли, что приветствуют китайско-бразильский мирный план, который предусматривает окончание войны по линии фронта.

К слову, на саммит БРИКС с неанонсированным визитом также прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В сети уже обсуждают фото встречи Гутерриша, на котором того угощают хлебом.