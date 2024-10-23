Раніше самі росіяни заявляли, що в саміті візьмуть участь представники 32 країн. Основні заяви з декларації за результатами саміту публікує низка російських ЗМІ, передає 24 Канал.

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Про що йдеться в підсумковій декларації БРІКС

У декларації йдеться про необхідність "вирішення конфлікту" – як росіяни традиційно називають війну – шляхом переговорів та дипломатії.

Також нібито "з задоволенням зазначаються пропозиції" про посередництво щодо мирного врегулювання. Ймовірно, йдеться про китайсько-бразильську мирну ініціативу.

Ми нагадуємо про національні позиції щодо ситуації в Україні та навколо неї, позначених на відповідних форумах, включаючи РБ ООН та ГА ООН. Ми наголошуємо, що всі держави повинні діяти відповідно до цілей та принципів Статуту ООН у всій їх повноті та взаємопов'язаності. Ми із задоволенням відзначаємо відповідні пропозиції щодо посередництва та добрих послуг, покликані забезпечити мирне врегулювання конфлікту за допомогою діалогу та дипломатії,

– йдеться в тексті.

Варто зазначити, що в Росії раніше заявляли, що вітають китайсько-бразильський мирний план, який передбачає закінчення війни по лінії фронту.

До слова, на саміт БРІКС з неанонсованим візитом також прибув генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. В мережі вже обговорюють фото зустрічі Гутерріша, на якому того частують хлібом.