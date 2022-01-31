Активи Ігоря Коломойського в США – це не лише напівзруйновані металургійні заводи, де регулярно порушували правила безпеки, а потім через лобістів – сенаторів намагалися відскочити від покарання. І це не тільки розкидані на території кількох штатів офісні приміщення.

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Справжні діаманти імперії Коломойського, які він купив користуючись коштами, вилучених з "Приватбанку", розташовані в самісінькому центрі міста Клівленд, другого за чисельністю в штаті Огайо, яке розташоване на березі озера Ері – одного з великих озер США.

Схованка для грошей

Викриття того, як Коломойський прямо посеред США побудував собі схованку для грошей, виведених із України, опублікувала впливова газета Pittsburgh Post-Gazette, але сам матеріал з невідомих причин недоступний в Україні.

Можливо, це робиться свідомо, щоб українці не бачили того, як розрослися інтереси Коломойського по той бік Атлантики.

Нагадаю, що в США подано вже 4 позови про конфіскацію активів, які належать Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову через мережу фірм-прокладок з загальною назвою "Оптіма", яку для них створили їхні партнери – громадяни Америки.

Мовиться про Мордехая Корфа й Урі Лабера, а наявність у них паспортів США розв'язало ФБР руки для розслідування.

За якою схемою працював Коломойський

У попередніх серіях "Чесної політики" я розповідав про те, що Коломойський використовував одну і ту саме схему: спочатку брав гроші в своєму "Приватбанку" начебто на кредитування свого бізнесу.

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Потім ці гроші виводили на офшор, який через кіпрську філію "Приватбанку" переганяв їх у Америку. А на тому континенті Корф і Лабер купували нерухомість та металургійні заводи для Коломойського.

Для погашення кредитів брався не прибуток з бізнесів Коломойського, а нові кредити в "Приватбанку". Тобто була побудована звичайна піраміда.

Для того, щоб всі ці операції проходили внутрішнє погодження в "Приватбанку", для обслуговування цього "бізнесу" Коломойського був створений окремий кредитний комітет, який мав вивчати всі питання, оцінювати ризики та застави – але в реальності спеціально набрані туди люди просто натискали кнопку "Погоджено".

260 тисяч квадратних метрів комерційної нерухомості

Лише вдумайтеся! Згідно з розслідуванням Pittsburgh Post-Gazette, ландромат Коломойського, Боголюбова, Корфа і Лабера досягнув таких масштабів, що компанія "Оптіма" стала власником понад 260 тисяч квадратних метрів комерційної нерухомості в одному лише Клівленді.

Для порівняння, у 2013 році найбільший на той час забудовник "Київміськбуд" вводив протягом року в експлуатацію 17 будинків у Києві площею понад 260 тисяч квадратних метрів.



Коломойський став одним із власників 260 тисяч квадратних метрів нерухомості / Фото "Української правди"

Щоб зіставити масштаби, треба також врахувати, що Клівленд в десять разів менший за населенням від Києва. Головний актив – готель Westin

Головним активом Коломойського в Клівленді є готель Westin. Тут відбувався з'їзд Республіканської партії США 2016 року, а кандидат Дональд Трамп розмістив там свою штаб-квартиру.

Саме у вестибюлі Westin Hotel майбутній президент зустрічався з репортерами на ранок після епохальної промови на з'їзді.

Як пише Pittsburgh Post-Gazette, 5 років по тому Westin Hotel став у федеральному розслідуванні одним із доказів того, як український олігарх відмивав украдені з найбільшого українського банку сотні мільйонів доларів.

Коломойський скористався прогалинами у законах США

Журналісти обурені, як Коломойський скористався прогалинами в американських законах про фінансову прозорість. Він фактично скупив пів Клівленда, не розкриваючи ані подробиць угод, ані їхніх кінцевих бенефіціарів, а просто ганяючи гроші через прокладки в штаті Делавер, який сам по собі став тихою гаванню для сумнівних коштів та внутрішнім офшором в США.

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Тож історія з Коломойським створила привід експертам з фінансових злочинів у США посилатися на цю справу як на приклад недоброчесності на їхньому ринку та вимагати схвалити пропозицію Мінфіну США зробити корпоративні угоди з нерухомістю більш прозорими, вимагаючи розкриття інформації про право власності.

Рік тому, також дякуючи оборудкам Коломойського, було внесено зміни до закону про корпоративну прозорість, що вимагають від компаній надавати Мережі боротьби з фінансовими злочинами ім'я, дату народження, адресу та іншу інформацію про власників активів. Причому під власником розуміється будь-хто, кому належить більш як 25% активу.

Не Коломойським єдиним

Скажу, що це не перший приклад, коли вправність українських корупціонерів змушує світ фінансів переписувати правила гри.

Так, в 1990 роках, коли прем'єр Павло Лазаренко накопичив у Швейцарії понад 100 мільйонів доларів хабарів та відкатів, ця країна відмовилася від системи анонімних кодованих рахунків, коли можна було ховати кінцевих бенефіціарів та проганяти величезні кошти без відбитків пальців.

Тоді Лазаренко ганяв по 50 мільйонів доларів через рахунок Карпо-53, де "Карпо" – скорочена назва його рідного села Карповка, а 53 – рік народження.

Але ніхто, крім нього, не знав цих подробиць і не міг ідентифікувати клієнта. Тепер ця система ретельно переписана у Швейцарії, банки вимагають форму А, де вказують кінцевого бенефіціара – і на цьому вже попався Микола Мартиненко, який, як і Лазаренко, засуджений у Швейцарії за корупції.

Елітний бренд Коломойського

Але повернемося до Коломойського.

Окрім купівлі готелю Westin, Коломойський також витратився на його переоблаштування та трансформацію в елітний бренд.

Але, зазначає Pittsburgh Post-Gazette, кредитних 36 мільйонів доларів ніхто не повернув, готель не реанімував. "Тепер у ньому хазяйнують судові розпорядники, намагаючись хоч щось комусь продати, аби відшкодувати принаймні частину потенційних збитків".

В американській газеті ввесь цей насос з прокачування грошей із України через кіпрські рахунки офшорів і в американський ринок нерухомості назвали "клівлендський трубопровід".

Його було запущено у 2008 році, коли Коломойський із напарниками "інвестували" у США 12,9 мільйона доларів, придбавши одну з найпомітніших багатоповерхівок міста – бізнес-центр на 55 Public Square.

Компаньйони олігарха діяли так само

Того ж року компаньйони виклали в США ще 36 мільйонів доларів, щоб купити One Cleveland Center. А 2010 року перерахували в країну через 4 різні офшорні банківські рахунки 18,5 мільйона доларів, щоб придбати Huntington Building.

Ось як описує ситуацію Pittsburgh Post-Gazette, переклад статті опублікували у "Дзеркалі тижня": "Цей "інвестиційний бум" збігся з не найкращими часами у Клівленді. Місто страждало від занепаду, іпотечної кризи та безробіття. Частково це пояснює те, чому радість від приходу бодай якогось інвестора виявилася набагато сильнішою, ніж бажання принаймні поверхово перевірити джерела походження його "інвестицій".

Мільйонний трубопровід

До 2011 року Коломойський придбав ще 2 пам'ятки у Клівленді: 21-поверхову башту та готель Westin.

Після цього Коломойський через свої "оптіми" став найбільшим власником комерційної нерухомості у місті. За кошти кредитів, виданих його українським компаніям його ж українським банком.

За даними прокуратури США, шахрайська природа цих кредитів очевидна, наприклад, 12 мільйонів доларів, за які було придбано One Cleveland Center – це кредит, виданий одному феросплавному заводу в Україні на фінансування поточних операцій.

А те, що трапилося в Клівленді, американці вже охрестили "мільйонним трубопроводом", роботу якого тепер розслідує велике журі.

Кредити, що бралися в "Приватбанку" Покровським ГЗК, Нікопольським чи Запорізьким феросплавним, зрештою йшли на купівлю американських активів.

Сорок позовів в Україні

Щоб уникнути неприємностей у США, Коломойський подав в Україні понад 40 позовів від згаданих позичальників, аби домогтися підтвердження, що ці кредити було погашено і банк не має претензій до його компаній.

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Розрахунок полягав у тому, що Коломойський в американському судові показав рішення з України від корумпованих суддів, що підтверджує відсутність претензій і цим переконати суд у своїй невинуватості. Той американський суд, який уже ознайомився з усією багаторічною схемою виведення грошей із банку.

Американська прокуратура називає це шахрайством: "Брехнею були не лише цілі кредитів у заявах на отримання позик, а й способи їхнього погашення, бо нові кредити видавалися для повернення старих".

Вирок для всієї вертикалі Коломойського

Тож майбутній судовий розгляд цієї справи у США може стати вироком для всієї вертикалі Коломойського.

Але головні його проблеми – це не цивільні позови, а кримінальна справа, яка досліджує цю саме схему, але вже з точки зору злочинів, за яким покаранням буде не конфіскація, а тюрма.

І саме тому Коломойський вже 3 роки як не залишає межі України, побоюючись повторити долю Дмитра Фірташа.

І тому його посіпаки блокують завершення конкурсу на голову САП, адже від цього прокурора залежить покарання за цими саме злочинами, але не в Америці, а в Україні.