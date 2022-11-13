Британец Эйден Аслин вернулся домой 22 сентября. Однако уже вскоре воин рассказал, что намерен приехать в Украину. Детальнее об этом информирует 24 канал.

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Почему Эйден Аслин хочет вернуться в Украину

Эйден Аслин планирует вернуться в Украину. Однако бывший военный не будет участвовать в боевых действиях.

По данным BBC, наше государство стало для Эйдена Аслина домом еще четыре года назад. Он планирует рассказывать о войне в ютуб-канале и соцсетях.

Мужчина намерен пролить свет на продолжающуюся борьбу своих бывших товарищей. Также Аслин чувствует, что сможет осветить точку зрения, которую, вероятно, не могут представить основные СМИ.

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Кратко, что нужно знать об Эйдене Аслине

Эйден Аслин помогал украинцам бороться с российским нашествием, позже он попал в плен.

9 июня "суд" так называемой "ДНР" приговорил 28-летнего воина к казни. В частности, его и еще одного британца – Шона Пиннера оккупанты обвинили в наемничестве и попытке насильственного захвата власти группой лиц.

В ЕСПЧ отреагировали на такие абсурдные обвинения. Заметили, что требуют гарантий от России, что двое британцев не будут казнены.

21 сентября британца освободили во время массового обмена пленными.

Уже через несколько дней Эйден Аслин рассказал об ужасах российского плена. В частности, защитника содержали в маленькой камере с открытым окном без туалета и давали мало еды. Кроме того, по словам Эйдена Аслана, ему угрожали убийством, избивали и заставляли петь гимн России.

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