Решение ЕСПЧ по делу пленных британцев

В решении, вынесенном судом 30 июня, говорится, что ЕСПЧ решил применить временные меры по делам "Пиннер против России и Украины" и "Аслин против России и Украины" в отношении двух граждан Великобритании, которые являются служащими Вооруженных сил Украины, и сдались в плен. русским войскам и были приговорены к смертной казни на временно оккупированных территориях.

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Согласно правилу 39 (временные меры) Регламента Суд назначил, в частности, правительству Российской Федерации, что оно должно обеспечить, чтобы смертная казнь, вынесенная в отношении заявителей, не была исполнена,

– говорится в решении.

Соблюдение прав осужденных

Также ЕСПЧ призвал российские власти обеспечить соблюдение прав двух заключенных и предоставить им необходимую медицинскую помощь и лекарства. Суд также требует от правительства Украины обеспечения, насколько это возможно, соблюдения прав заявителей.

Напомним, 9 июня "суд" так называемой "ДНР" приговорил к смертной казни двух граждан Великобритании 28-летнего Эйдена Аслина и 48-летнего Шона Пиннера. Их обвинили в найме и попытке насильственного захвата власти группой лиц.

Адвокаты осужденных сообщили, что готовят апелляцию. Если ее примут, то смертный приговор может быть заменен на пожизненное заключение или 25 лет колонии. В случае отклонения апелляции адвокаты подадут прошение о помиловании.

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