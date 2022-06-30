Рішення ЄСПЛ у справі полонених британців

У рішенні, яке виніс суд 30 червня йдеться, що ЄСПЛ вирішив застосувати тимчасові заходи у справах "Піннер проти Росії та України" та "Аслін проти Росії та України" щодо двох громадян Великої Британії, які є службовцями Збройних сил України, та здалися в полон російським військам і були засуджені до смертної кари на тимчасово окупованих територіях.

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Відповідно до правила 39 (тимчасові заходи) Регламенту Суд призначив, зокрема, уряду Російської Федерації, що він повинен забезпечити, щоб смертна кара, винесена щодо заявників, не була виконана,

– йдеться в рішенні.

Дотримання прав засуджених

Також ЄСПЛ закликав російську владу забезпечити дотримання прав двох ув’язнених та надати їм необхідну медичну допомогу та ліки. Суд також вимагає від уряду України забезпечення, наскільки це можливо, дотримання прав заявників.

Нагадаємо, 9 червня "суд" так званої "ДНР" засудив до страти двох громадян Великої Британії 28-річного Ейдена Асліна та 48-річного Шона Піннера. Їх звинуватили у найманстві та спробі насильницького захоплення влади групою осіб.

Адвокати засуджених повідомили, що готують апеляцію. Якщо її приймуть, то смертний вирок можуть замінити на довічне ув'язнення або 25 років колонії. В разі відхилення апеляції адвокати подадуть прохання про помилування.

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