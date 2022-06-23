Засуджений військовополонений з Великої Британії зателефонував своїм рідним і попрощався з ними, повідомивши про те, що його скоро стратять.

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Він сказав, що його час закінчується, оскільки ніхто з Великої Британії не зв'язався з російською стороною і не намагався домовитися про його звільнення.

Ейден був дуже засмучений, коли зателефонував своїй матері сьогодні вранці. Він сказав, що в "ДНР" повідомили йому, що ніхто з Великої Британії не виходив на зв'язок і що його буде страчено. Звичайно, я сподіваюся, що це неправда,

– розповіла бабуся Асліна, Памела Холл.

Видання пише, що родичі засуджених до страти британців Ейден Асліна та Шона Піннера, які потрапили в полон у Маріуполі у квітні, сподівалися на обмін військовополоненими. Однак ватажок проросійських бойовиків Денис Пушилін заявив, що він не має жодних підстав для того, щоб британців помилували. За його словами, "суд" ухвалив справедливе рішення.

Що про це кажуть у Британії

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс вважає, що британські військові були у складі Збройних Сил України, оскільки раніше підписали контракт з українською армією.

Зверніть увагу! Тому обидва британці мають повне право на захист військовополонених відповідно до Женевської конвенції.

Додамо, що "суд" так званої "ДНР" 9 червня засудив до страти двох громадян Великої Британії 28-річного Ейдена Асліна та 48-річного Шона Піннера. Представники окупаційної адміністрації в Донецькій області України звинуватили військовослужбовців української армії у найманстві та спробі насильницького захоплення влади групою осіб.

Військовополонені готують апеляцію

Адвокат Піннера повідомила, що її команда готує документи для подання апеляції. У разі її відхилення буде подано прохання про помилування.

Якщо ж окупаційна "адміністрація" на Донбасі скасує смертний вирок, воїнам можуть присудити довічне ув'язнення або 25 років колонії.

Вершина цинізму від росіян – це звинувачення іноземних бійців, які добровільно приїхали захищати Україну на нашу територію, у найманстві, а в цей час збирати бійців по всьому світу й посилати їх вбивати людей на території сусідньої суверенної країни.

Детальніше про судилище над іноземними бійцями: дивіться відео