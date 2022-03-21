Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

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За його словами, у ці дні у різних регіонах Росії поховали більше солдатів, аніж вони офіційно визнали своїх втрат.

Кинути інших у пекло війни

Через провал усіх планів та великі втрати, яких завдають ворогу Збройні Сили України, Росія почала збирати найманців по всьому світу.

Росія робить відчайдушні спроби штовхнути у пекло війни ще й білоруські війська. Але позиція нашої армії дуже чітка – усі загарбники отримають жорстку відсіч, хто б і звідки б вони не були. Ми це повторювали неодноразово,

– заявив міністр оборони.

Нагадаємо, ЗСУ майже повністю знищили цілу низку російських танкових, десантно-штурмових, інженерних та інших підрозділів, які вважалися "елітними", разом з їхніми очільниками.

З початку повномасштабного вторгнення ворога наші воїни збили майже 100 літаків та 120 гелікоптерів, знищили майже 500 танків і півтори тисячі бойових броньованих машин росіян.

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