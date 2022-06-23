Осужденный военнопленный из Великобритании позвонил по телефону своим родным и простился с ними, сообщив о том, что его скоро казнят.

Важно Хотят, чтобы Запад увещевал Путина, – Лисянский предположил, исполнят ли смертные приговоры иностранцам

Он сказал, что его время истекает, поскольку никто из Великобритании не связался с российской стороной и не пытался договориться о его увольнении.

Эйден был очень расстроен, когда позвонил своей матери сегодня утром. Он сказал, что в "ДНР" сообщили ему, что никто из Великобритании не выходил на связь и что он будет казнен. Конечно, я надеюсь, что это неправда,

– рассказала бабушка Аслина, Памела Холл.

Издание пишет, что родственники приговоренных к казни британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, попавших в плен в Мариуполе в апреле, надеялись на обмен военнопленными. Однако главарь пророссийских боевиков Денис Пушилин заявил, что у него нет никаких оснований для того, чтобы британцев помиловали. По его словам, "суд" принял справедливое решение.

Что об этом говорят в Британии

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает, что британские военные были в составе Вооруженных Сил Украины, поскольку ранее подписали контракт с украинской армией.

Обратите внимание! Поэтому оба британца имеют полное право на защиту военнопленных в соответствии с Женевской конвенцией.

Добавим, что "суд" так называемой "ДНР" 9 июня приговорил к казни двух граждан Великобритании 28-летнего Эйдена Аслина и 48-летнего Шона Пиннера. Представители оккупационной администрации в Донецкой области Украины обвинили военнослужащих украинской армии в найме и попытке насильственного захвата власти группой лиц.

Военнопленные готовят апелляцию

Адвокат Пиннер сообщила, что ее команда готовит документы для подачи апелляции. В случае ее отклонения будет подана просьба о помиловании.

Если же оккупационная администрация на Донбассе отменит смертный приговор, воинам могут присудить пожизненное заключение или 25 лет колонии.

Вершина цинизма от россиян – это обвинения иностранных бойцов, добровольно приехавших защищать Украину на нашу территорию, в найме, а в это время собирать бойцов по всему миру и посылать их убивать людей на территории соседней суверенной страны.

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