Об этом 24 каналу сообщил правозащитник Павел Лысянский. Он также отметил, что удалось связаться с адвокатским сообществом, которое там работает и там ответили, что такое решение в исполнение не приведут.

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Это просто устрашение Запада, чтобы представители этих стран звонили Путину, просили его о помиловании,

– убежден Лисянский.

Коротко о "суде" над иностранцами оккупантами на Донбассе

Боевики приговорили к смертной казни двух граждан Британии – Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко – Саадуна Брагима.

Эти мужчины приехали в Украину как добровольцы, чтобы помогать украинцам бороться с оккупантами. К сожалению, во время боевых действий их взяли в плен россияне. Теперь боевики приговорили их к смертной казни, которая исполняется через расстрел.

Их защита и вице-премьер Великобритании Доминик Рааб тогда заявляли, что намерены обжаловать этот приговор. Решение этого судилища можно оспорить в течение месяца и просить о помиловании.

Смертную казнь могут заменить на пожизненное

Сообщается, что если оккупационная администрация на Донбассе отменит смертный приговор, воины могут быть приговорены к пожизненному заключению или 25 годам колонии.

Вершина цинизма от россиян – это обвинять иностранных бойцов, добровольно приехавших защищать Украину на ее территорию, в наемничестве, а в это время собирать наемников по всему миру и посылать их убивать на территорию соседней суверенной страны.

В частности, ранее сообщалось, что Кремль разыскивает таких наемников в Эфиопии. Также известно, что в апреле в Россию приехал первый контингент сирийских наемников, которых теперь готовят к войне с Украиной. Согласно данным Пентагона, в боевых действиях на Донбассе участвует и группа "вагнеровцев". Им удалось завербовать еще несколько человек из Северной Африки и Ближнего Востока.

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