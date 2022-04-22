19 апреля репортеры увидели несколько сотен мужчин, регистрировавшихся у эфиопских охранников у посольства. Охранники записывали их имена и потребовали доказательства военной службы.

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Нет никаких доказательств того, что эфиопы уехали воевать в Украину от России и точно неизвестно, будут ли их когда-нибудь отправлять. Человек, который вышел из посольства и обратился к людям в очереди, сказал, что в России пока достаточно сил, но что с ними свяжутся, когда они будут нужны.

После обращений журналистов с просьбой объяснить ситуацию российское посольство в Эфиопии опубликовало заявление о том, что не вербует эфиопцев в добровольцы, а приходящие люди лишь выражают "солидарность и поддержку" России.

МИД России и Эфиопии не ответили на запросы журналистов.

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Стало известно, что в социальных сетях ходят слухи о плате в размере 2 000 долларов за поступление в русское войско и о возможности работы в России после войны. Хотя журналисты не смогли найти никаких официальных сообщений на эту тему, люди в очереди говорят о своей мотивации:

Я готов поддерживать российское правительство, а как только я выйду, я получу льготы… Жить в Эфиопии становится все труднее. Что мне нужно, то это жить в Европе,

– сказал Лета Кибру агентству Reuters у посольства.

Ему 30 лет. Он уволился из эфиопской армии в 2018 году и теперь торгует одеждой и мобильными телефонами.

Лита сказал, что слышал о выплате 2 000 долларов от зарегистрировавшихся к нему друзей.

Двое других в очереди на этой неделе сказали, что видели сообщения в Facebook о том, что посольство набирает новобранцев.

Причина, по которой я хочу поехать в Россию, не в том, чтобы воевать с Украиной, а в том, что я не получаю выгоды от своей страны. Я хотел бы быть гражданином другой страны,

– сказал 40-летний охранник Биньям Волдесадик.

Утром 20 апреля количество мужчин у российского посольства сократилось примерно до 20 человек. Охранник посольства сообщил очереди, что регистрация прекращена.

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