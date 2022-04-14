Историю этой героической семьи рассказал 14 апреля главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный. Также он добавил, что Наталья вышла замуж накануне полномасштабного вторжения России.

Заметьте Залужный рассказал историю военного, участвовавшего в защите Мощуна

Как все начиналось

"Стрела" стал бойцом 58-й отдельной мотопехотной бригады еще после начала войны в Донбассе. До этого он работал мастером изготовления обуви.

Уже во время войны мужчина окончил техникум легкой промышленности. Поэтому планировал вернуться к гражданской жизни, но 24 февраля понял – пока не время.

Его дочь говорит, что ее мать на самом деле героическая женщина. Ведь все годы войны она фактически сама, однако не перестает переживать за мужа.



"Стрела" и его дочь Наталья / Фейсбук Главнокомандующего ЗСУ

Нашла мужа в армии

Наталья начала служить в 2019 году, но была в оборонной сфере и до этого. Она получила образование технолога и была работницей завода.

Девушка рассказывает: следила "чтобы БТРы были правильно окрашены". Однако впоследствии все же подписала контракт и присоединилась к рядам ВСУ.

Вместе с Натальей служит ее муж. Они планировали пожениться в апреле, однако жизнь внесла свои коррективы.

Словно предчувствуя события, внезапно изменили планы. И перенесли роспись на 22 февраля в сервисе "Брак за сутки",

– рассказал Валерий Залужный.

Теперь эта пара вместе защищает нашу свободу. Однако все же планируют организовать большую и красивую свадьбу уже после победы в войне.