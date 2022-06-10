Управление ООН по правам человека "озабочено" тем, что так называемый "суд" квазиреспублики "ДНР" вынес смертный приговор трем военнослужащим.
Оккупационная администрация на Донбассе приговорила иностранцев, воевавших за Украину, к смертной казни
Пресссекретарь ООН Равин Шамдасани отметила, что такие судебные процессы над военнопленными приравниваются к военному преступлению.
С 2015 года мы наблюдаем, что так называемая судебная система в этих самопровозглашенных республиках не соблюдает основные гарантии справедливого судебного разбирательства, таких как публичные слушания, независимость, беспристрастность судов и право не быть принужденным к предоставлению показаний,
– заметила она.
МИД Британии и Украины обсудили судилище над воинами
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провели телефонный разговор. Они обсудили смертные приговоры, вынесенные Эйдену Аслину, Шону Пиннеру и Брахиму Сааудуну и совместные усилия по их увольнению.
Ранее спикер премьер-министра Бориса Джонсона сказал, что Лондон будет сотрудничать с украинскими властями, чтобы уволить британцев, которые служили в ВСУ.
Реакции других мировых лидеров:
- Глава МИД Британии Лиз Трасс осудила действия кафиров. Она подчеркнула, что приговор так называемого "суда" по квазиреспублике не имеет законной силы.
- Официальный представитель Бориса Джонсона заявил, что премьер-министр в шоке от смертных приговоров и приказал министрам сделать "все, что в их силах", чтобы достичь освобождения бойцов Интернационального легиона.
- Спикер МИД Украины Олег Николенко заверил, что украинские власти будут прилагать все усилия, чтобы освободить бойцов, которых проговорили до смертной казни.
- Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич тоже осудила действия врага. Она подчеркнула, что смертная казнь несовместима с человеческим достоинством.
- Также на судилище отреагировали и в США и Канаде.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сравнил российских захватчиков, вынесших смертный приговор, с террористами ИГИЛ .
- Правозащитная организация Amnesty Internationa l отмечает , что это является очередным нарушением Женевской конвенции со стороны России. При этом признали, что это может быть своеобразным политическим инструментом для Кремля.