Правозащитница НИна Давид отметила, что это очередное нарушение Женевской конвенции. При этом она не исключает, что это может являться своеобразным политическим инструментом со стороны России.
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Также член организации подчеркнула, что с осужденными мужчинами нужно обращаться гуманно, предоставлять им доступ к пище и воде и обеспечить им гуманные условия содержания под стражей.
Женевские конвенции и начальные протоколы к ним лежат в основе международного гуманитарного права, которое имеет основное значение для защиты людей во всем мире путем ограничения страданий, вызванных войной… Похоже, поскольку Эйдан и Шон являются гражданами Великобритании, а также потому, что Великобритания поддерживает Украину в этом конфликте, возможно, это используется как своеобразный жестокий дипломатический инструмент.
– говорится в сообщении.
Представитель Amnesty International добавила, что Россия должна допустить международных наблюдателей в зоны боевых действий, чтобы они могли следить за всеми процессами.
Что известно о судилище над иностранцами
Самопровозглашенный "суд" из так называемой "ДНР" приговорил двух граждан Британии – Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также воевавших на стороне Украины гражданина Марокко – Саадуна Брагима к смертной казни с помощью расстрела.
Приговор можно оспорить в течение месяца. Сообщается, что если оккупационная администрация на Донбассе отменит смертный приговор, воинам могут быть приговорены пожизненное заключение или 25 лет колонии.
Реакция мировых лидеров:
- Британская министерша иностранных дел Лиз Трасс осудила действия пророссийских оккупационных "властей" Донбасса. Она подчеркнула, что приговор так называемого "суда" по квазиреспублике не имеет законной силы. Представитель премьер-министра Бориса Джонсона сказал, что Лондон будет сотрудничать с украинскими властями, чтобы уволить британцев, которые служили в Вооруженных Силах Украины.
- Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заверил, что украинские власти будут прилагать все усилия, чтобы уволить защитников. Он назвал действия кафиров публичным судилищем, которое ставит интересы пропаганды выше закона и морали, а также подрывает механизмы возвращения военнопленных.
- Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич тоже осудила смертные приговоры, вынесенные террористами в оккупированном Донецке иностранцам. Она подчеркнула, что смертная казнь несовместима с человеческим достоинством.
- Кроме того, на судилище отреагировали и в США и Канаде.
- Тем временем советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сравнил выносивших смертельный приговор российских захватчиков с террористами ИГИЛ .
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