Правозахисниця НІна Давід зауважила, що це є черговим порушенням Женевської конвенції. При цьому вона не відкидає, що це може бути своєрідним політичним інструментом з боку Росії.

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Також членкиня організації наголосила, що з засудженими чоловіками потрібно поводитись гуманно, надавати їм доступ до їжі та води й забезпечити їм гуманні умови утримання під вартою.

Женевські конвенції та початкові протоколи до них лежать в основі міжнародного гуманітарного права, яке має основне значення для захисту людей у ​​всьому світі шляхом обмеження страждань, спричинених війною… Схоже, що оскільки Ейдан та Шон є громадянами Великобританії, а також через те, що Великобританія підтримує Україну в цьому конфлікті, можливо, це використовується як своєрідний жорстокий дипломатичний інструмент,

– йдеться в повідомленні.

Представниця Amnesty International додала, що Росія повинна допустити міжнародних спостерігачів у зони бойових дій, щоб вони могли слідкувати за усіма процесами.

Що відомо про судилище над іноземцями

Самопроголошений "суд" з так званої "ДНР" засудив двох громадян Британії – Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також громадянина Марокко – Саадуна Брагіма, які воювали на боці України, до смертної кари за допомогою розстрілу.

Вирок можна оскаржити впродовж місяця. Повідомляється, що якщо окупаційна адміністрація на Донбасі скасує смертний вирок, воїнам можуть присудити довічне ув'язнення або 25 років колонії.

Реакція світових лідерів:

Британська міністерка закордонних справ Ліз Трасс засудила дії проросійської окупаційної "влади" Донбасу. Вона наголосила, що вирок так званого "суду" з квазіреспубліки не має законної сили. Речник прем'єр-міністра Бориса Джонсона сказав, що Лондон співпрацюватиме з українською владою, щоб звільнити британців, які служили у Збройних Силах України.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко запевнив, що українська влада докладатиме всіх зусиль, щоб звільнити захисників. Він назвав дії окупантів публічним судилищем, яке ставить інтереси пропаганди вище закону і моралі, а також підриває механізми повернення військовополонених.

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич теж засудила смертні вироки, які винесли терористи в окупованому Донецьку іноземцям. Вона наголосила, що смертна кара несумісна з людською гідністю.

Окрім цього, на судилище відреагували й у США та Канаді.

Тим часом радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк порівняв російських загарбників, які виносли смертельний вирок, з терористами ІДІЛ.

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