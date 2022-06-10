Трое бойцов Иностранного легиона, к сожалению, попали в плен к захватчикам. Их назвали наемниками и приговорили к смертной казни, выполняемой расстрелом.

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В США и Канаде отреагировали на преступный приговор для защитников-иностранцев

Боевики квазиреспублики на Донбассе 9 июня приговорили к смертной казни двух граждан Британии – Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко – Саадуна Брагима. Военные сражались с русскими оккупантами в составе Иностранного легиона.

Они были добровольцами. Однако кафиры обвинили защитников в "наемстве и насильственном захвате власти группой лиц в военное время".

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отреагировал на смертный приговор для иностранных военных. Он отметил, что США серьезно озабочены сообщениями о фиктивном "суде" и приговорами против законных комбатантов, которые служат в Вооруженных Силах Украины.

Мы призываем Россию и ее доверенных лиц уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставленные военнопленным,

– подчеркнул Блинкен.

Также на судилище отреагировала глава Министерства иностранных дел Канады Мелани Джоли .

"Канада поддерживает Великобританию и решительно осуждает этот незаконный и юридически ложный приговор, вынесенный в Украине доверенными лицами России. Канада продолжает выступать против смертной казни во всех случаях и повсюду", – написала министерша.

Джоли распространила твит министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, в котором она заметила, что категорически осуждает приговор для британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера , которых кафиры содержат на Востоке Украины.

"Они – военнопленные. Это фиктивный приговор, совершенно не имеющий законности. Все мои мнения с семьями. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы поддержать их", – отметила Трасс.

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Кратко о смертном приговоре для иностранцев, которых судили боевики

Ранее вице-премьер Великобритании Доминик Рааб заявил, что в случае оглашения смертного приговора его будут обжаловать . Защита на это месяц. Смертная казнь может быть заменена на пожизненное заключение или 25 лет колонии.

В украинском МИД назвали суд над иностранными добровольцами судилищем . Представитель министерства Олег Николенко подчеркнул, что все трое защитников были кадровыми военными ВСУ, а не наемниками. Поэтому, согласно международному гуманитарному праву, на бойцов распространяется правовой статус комбатантов.

В то же время, спикер Бориса Джонсона отметил, что в соответствии с Женевской конвенцией военнопленные имеют статус участников боевых действий, поэтому их нельзя привлекать к ответственности за это. Страна будет сотрудничать с украинскими властями, чтобы уволить британцев, служивших в Иностранном легионе ВСУ.

Также смертные приговоры для иностранных бойцов осудила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич. По ее словам, что смертная казнь – несовместима с человеческим достоинством , ведь она является бесчеловечным обращением.

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