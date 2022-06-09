В комментарии 24 каналу представитель министерства Олег Николенко подчеркнул, что все иностранцы, воюющие на территории Украины в составе Вооруженных Сил Украины, являются военнослужащими ВСУ. Поэтому так называемый "судебный процесс" над взятыми боевиками в плен иностранцами-защитниками является "ничтожным".

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Реакция МИД на судилище оккупантов над защитниками-иностранцами

Представитель Министерства иностранных дел Украины отметил, что в соответствии с международным гуманитарным правом, на взятых в плен иностранцев распространяется правовой статус комбатантов.

Все военнослужащие ВСУ, попадающие в плен врага, в том числе иностранные добровольцы, пользуются правами военнопленных. Поэтому, по международному гуманитарному праву, россиянам и боевикам запрещено применять к ним насилие, запугивать или негуманно обращаться с ними.

Так называемый "судебный процесс" над военнослужащими ВСУ на оккупированных украинских территориях ничтожен. Подобные публичные судилища ставят интересы пропаганды выше закона и морали, подрывают механизмы возвращения военнопленных,

– подчеркнул Николенко.

К слову, чиновник добавил, что украинское правительство и дальше будет прилагать максимальные усилия ради освобождения всех защитников Украины, в том числе и иностранных добровольцев, воевавших на нашей стороне.

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Что известно об абсурдном приговоре так называемого "суда" квазиреспублики "ДНР"

В так называемой республике "ДНР" боевики приговорили к смертной казни двух граждан Великобритании – Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также одного гражданина Марокко – Саадуна Брагима. Мужчины воевали как добровольцы на стороне Украины, впрочем, их взяли в плен российские оккупанты.

Защита иностранных военнопленных, которым "назначили" смертный приговор, вместе с вице-премьером Великобритании Домиником Раабом ранее уверяли, что будут оспаривать подобные решения так называемого "суда" квазиреспублики "ДНР".

На абсурдное судилище над иностранцами-защитниками Украины уже отреагировали в Лондоне – британская министр иностранных дел Лиз Трасс осудила действия оккупационных "властей" Донбасса. Она подчеркнула, что этот фиктивный приговор не имеет никакой законной силы.

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