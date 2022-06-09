В частности, родня российских кафиров в восторге от уровня жизни украинцев на Херсонщине. Об этом сообщили в возведении оперативного командования "Юг" по состоянию на 12.00 9 июня.

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Российские кафиры пытаются закрепиться в Херсонской области

В ОК "Юг" рассказали, что ситуация на Херсонщине продолжает оставаться сложной. Пытаясь остановить продвижение украинских подразделений в восточном направлении, российские кафиры возводят дополнительные линии обороны , создают инженерные заграждения и минируют территорию советскими боеприпасами 50-х годов прошлого века.

При этом, пытаясь установить минные заграждения из старых боеприпасов, на них уже взорвалось несколько российских саперов . Вместе с тем в целях улучшения своего тактического положения враг готовится форсировать водные препятствия в регионе.

В Херсоне и некоторых городах области появляется информация, что военные оккупанты перевозят туда свои семьи, пытаясь убедить местных, что они здесь навсегда,

– добавили в оперативном командовании.

В ОК "Юг" также подчеркнули, что родня оккупантов при этом не скрывает своего восторга от уровня жизни в Херсонской области, который даже в условиях более 100-дневной оккупации остается в разы выше , чем в их родных российских регионах.

Свод оперативного командования "Юг" от 12:00 9 июня: смотрите видео

Последние новости из Херсона: коротко

По информации американского Института изучения войны , на временно оккупированных территориях Украины россияне осуществляют мероприятия по подготовке к проведению так называемых "референдумов". В Херсонской области, в частности, оккупанты проводят фейковые "социологические опросы", где путем манипуляций пытаются создать картинку о "положительном отношении" местных жителей к России.

Вместе с тем советник главы Офиса Президента Алексей Арестович 9 июня заверил , что Вооруженные Силы Украины в Херсонской области пошли в контрнаступление и "похоронили" российскую батальонную тактическую группу.

Нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев, оставшийся на территории временно оккупированной Херсонской области, пошел на сотрудничество с захватчиками . Против него могут открыть дело за коллаборационизм.

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