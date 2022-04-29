Российские оккупанты озвучивали информацию о том, что в их ряды будут привлечены 16 тысяч наемников, которые будут воевать против Украины. Пока такое усиление войск оккупанта существует только в российской пропаганде.

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У россиян не так много наемников

Согласно данным Пентагона, в боевых действиях на Донбассе участвует группа "вагнеровцев". Им удалось завербовать еще несколько человек из Северной Африки и Ближнего Востока.

Как сообщил представитель Пентагона, они "не знают, как обстоят дела" у заявленных Россией 16 тысяч наемников, и нет никаких свидетельств о том, что россиянам удалось их привлечь в таком большом количестве.

О чем еще рассказали в Пентагоне

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