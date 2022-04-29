Російські окупанти озвучували інформацію про те, що до їхніх лав буде залучено 16 тисяч найманців, які воюватимуть проти України. Наразі таке підсилення військ окупанта існує лише у російській пропаганді.

Читайте також Конгрес США готовий оперативно затвердити ініціативу Байдена про 33 мільярди доларів для України

У росіян не так багато найманців

Згідно з даними Пентагону, у бойових діях на Донбасі бере участь група "вагнерівців". Їм вдалося завербувати ще кількох людей з Північної Африки та Близького Сходу.

Як повідомив представник Пентагону, вони "не знають, як справи" у заявлених Росією 16 тисяч найманців, і немає жодних свідчень про те, що росіянам вдалося їх залучити у такій великій кількості.

Про що ще розповіли у Пентагоні

Дивіться також – Медведєв в страху через поставки зброї Україні: відео