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      Британец установил мировой рекорд устроив круговой завершыв вокруг Великобритании

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      Росс Еджли
      Росс Еджли / Скриншот

      Британец Росс Эджли установил мировой рекорд, став первым человеком в истории, преодолевшим круговой заплыв вокруг острова Великобритании.

      Об этом сообщило издание Sky News.

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      Отмечается, что рекордсмен начал заплыв 1 июня, по часовой стрелке огибая остров. Эджли ежедневно находился в воде по 12 часов. Его сопровождал катамаран, на борту которого он ночевал. За все время британец ни разу не сошел на берег. Ему понадобилось 157 дней, чтобы преодолеть 3317 километров.

      Эджли признался, что его неоднократно жалили медузы к ожогам кожи, одновременно он стал свидетелем прекрасных мероприятий и рассветов. Во время заплыва он съел 640 бананов, чтобы восстановить потраченное объем энергии – 500 тысяч калорий.

      Для 33-летнего экстремала достижение стало уже третьим рекордом зафиксированным в Книге рекордов Гиннесса. В 2016 году он за 19,5 часов преодолел марафонскую дистанцию ​​(42 км), протянув за собой на тросе автомобиль весом 1,4 тонны. Через два месяца в течение 19 часов он множество раз поднимался канатом, преодолев суммарную высоту 8848 метров (высота Эвереста).

      Теги: Великобритания Рекорды
      Источник: 24 Канал
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