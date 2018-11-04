Британець встановив світовий рекорд влаштувавши круговий заплив навколо Великобританії

Британець Росс Еджлі встановив світовий рекорд, ставши першою людиною в історії, що подолала круговий заплив навколо острова Великобританії.

Про це повідомило видання Sky News.

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Зазначається, що рекордсмен почав заплив 1 червня, за годинниковою стрілкою огинаючи острів. Еджлі щодня перебував у воді по 12 годин, його супроводжував катамаран, на борту якого він ночував. За весь час британець жодного разу не зійшов на берег. Йому знадобилося 157 днів, щоб подолати 3317 кілометрів.

Еджлі зізнався, що його неодноразово жалили медузи до опіків шкіри, водночас він став свідком прекрасних заходів та світанків. Під час запливу він з'їв 640 бананів, щоб відновити витрачений обсяг енергії – 500 тисяч калорій.

Для 33-річного екстремала досягнення стало вже третім рекордом зафіксованим у Книзі рекордів Гіннесса. У 2016 році він за 19,5 годин подолав марафонську дистанцію (42 кілометри), протягнувши за собою на тросі автомобіль вагою 1,4 тонни. Через два місяці протягом 19 годин він безліч разів здіймався канатом, подолавши сумарну висоту 8848 метрів (висота Евересту).