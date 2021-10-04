Активисты Insulate Britain стремятся, чтобы правительство обязалось обеспечить утепление 29 миллионов домов. В течение последних недель они перекрывали объездные дороги, привязывались к дороге и облили краской проезжую часть автомагистрали M25, которая проходит через Лондон.

Британское правительство заявило, что внесет поправки в действующее законодательство по увеличению штрафов за перекрытие шоссе до неограниченного штрафа, 6 месяцев тюремного заключения или того и другого.

По словам премьер-министра Бориса Джонсона, правительство всегда будет стоять на стороне законопослушного большинства и обеспечивать самые суровые из возможных наказаний для преступников, которые намеренно останавливают работу основных дорог.

Мы дадим полиции необходимые силы, чтобы остановить их безрассудное и эгоистичное поведение,

– сказал Джонсон.

Отметим, что ранее в Украине псевдоэкологи "терроризировали" несколько предприятий в Кривом Роге. Псевдоэкологи обвиняли предприятие в экологических проблемах и подстрекали жителей города обращаться в суд, где каждый мог получить по 1 млн грн, рассказали юристы крупнейшей металлургической компании мира "Арселор Миттал". По договоренностям, 20% от этой суммы истцы якобы должны были отдать псевдоэкологам под руководством экс-прокурора Кривого Рога.