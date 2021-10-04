Активісти Insulate Britain прагнуть, аби уряд зобов'язався забезпечити утеплення 29 мільйонів будинків. Протягом останніх тижнів вони перекривали об'їзні дороги, прив'язувалися до дороги й облили фарбою проїжджу частину автомагістралі M25, яка проходить через Лондон.

Британський уряд заявив, що внесе поправки в чинне законодавство щодо збільшення штрафів за перекриття шосе до необмеженого штрафу, 6 місяців тюремного ув'язнення або того й іншого.

За словами прем'єр-міністра Борис Джонсон, уряд завжди стоятиме на боці законослухняної більшості та забезпечуватиме найсуворіші з можливих покарань для злочинців, які навмисно зупиняють роботу основних доріг.

Ми дамо поліції необхідні сили, щоб зупинити їхню безрозсудну й егоїстичну поведінку,

– сказав Джонсон.

Зауважимо, що раніше в Україні псевдоекологи "тероризували" кілька підприємств у Кривому Розі. Псевдоекологи звинувачували підприємство в екологічних проблемах і підбурювали жителів міста звертатися до суду, де кожен міг отримати по 1 млн грн, розповіли юристи найбільшої металургійної компанії світу "Арселор Міттал". За домовленостями, 20% від цієї суми позивачі нібито мали віддати псевдоекологам під керівництвом експрокурора Кривого Рогу.